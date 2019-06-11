Ataşehir’de öğrenciler yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergilediler

Ataşehir Belediyesi’nin "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında sunduğu sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, bir yıllık emeklerini yıl sonu gösterileriyle taçlandırdılar.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede; bale, halk oyunları, dans,gitar, keman, piyano, bağlama, perküsyon, müzikal tiyatro, drama ve tiyatro olmak üzere çeşitli branşlarda bir yıl boyunca eğitim alan çocuklar ve yetişkinler yeteneklerini sahnelediler.

Ataşehir Belediyesi’ne ait 8 kültür merkezinde verilen eğitimlerden 40 binin üzerinde Ataşehirli yararlandı.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) yapılan yıl sonu etkinliklerinde 3 bin öğrenci aldıkları eğitimlerle ilgili performanslarını sergilediler. Bir aylık süre içerisinde 16 gösteri, 5 konser, 4 tiyatro ve 2 sergi ile yıl içinde kazanılan beceriler sanatseverlerle buluştu.

Resimden müziğe yeteneklerini sergilediler

Ataşehirli çocukların bir yıl boyunca yaptığı resimler “Sihirli Renkler” adıyla MSKM’de sergilendi. Ev hanımlarını sanatla buluşturan Ana Renkler projesi kapsamında, dört ayrı kültür merkezinde çalışmalarına devam eden kursiyerlerin resimleri de "Bir Yıl Bin Renk" adıyla Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Anadolu Halk Müziği Topluluğu, Özgür Sanat Çoksesli Korosu, Çocuk Korosu, MSKM Halk Müziği Korosu’nun konserleri de Ataşehirlilerden büyük ilgi gördü.Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ise muhteşem performanslarıyla icra ettikleri birbirinden güzel eserler ile klasik müzik severlerden büyük beğeni topladı. Tiyatro öğrencileri “Pinokyo”, “Masallar Diyarı” ve “Ay Işığında Şamata’’ adlı oyunlarla sahnedeki becerilerini gösterirken Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları da “8 Kadın” adlı oyunla beğeni topladılar.

Anne babaları, çocuklarla gurur duydu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu da Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derledikleri oyunları seyircilerden büyük alkış aldı.