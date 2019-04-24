Ataşehir’de inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ataşehir’de inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.
24 Nisan 2019 Çarşamba 07:44
Ataşehir’de inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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