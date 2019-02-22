0553 313 94 23

Ataşehir’de hafta sonu dopdolu geçecek

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek.

22 Şubat 2019 Cuma 10:03
Ataşehir’de hafta sonu dopdolu geçecek

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Hafta sonu düzenlenecek satranç turnuvası ise satrançseverleri bir araya getirecek.


Watergarden İstanbul’da hafta sonu yine eğlence dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Minik ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği çocuk müzikallerinde Cumartesi günü Güzel ve Çirkin müzikali, Pazar günü ise 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Taze Pazar Katında 16.00’da gerçekleşecek müzikaller ücretsiz izlenebilecek.


Watergarden İstanbul bu hafta sonu düzenleyeceği Satranç Turnuvası ile yine satranç severleri bir araya getirecek. Lisanslı ve lisanssız sporcuların yarışacağı turnuva için kayıtlar www.istanbul.tsf.org.tr adresinden yapılacak. Her iki kategoride de birinciler 1.500 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı
    1. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    2. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    3. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    4. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    5. Antalya Bisiklet Turu
    6. YHT kazazedelerinden Ankara..
    7. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    8. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    9. Hollanda’da camiye saldıranların..
    10. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    11. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    12. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    13. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    14. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    15. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    16. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    17. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    18. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    19. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    20. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...