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Ataşehir’de gece kulübüne silahlı saldırı anı kamerada

Ataşehir’de bir gece kulübünün önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 14:30
Ataşehir’de gece kulübüne silahlı saldırı anı kamerada

Ataşehir’de bir gece kulübünün önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2’si polis 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde, beyaz bir aracın içinden ateş edildiği ve kulübün önünde bekleyenlerin yaralanarak yere yığıldığı görülüyor.


Olay, Ataşehir’de 23 Aralık 2018 gecesi 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir gece kulübüne silahla ateş açılması sonucu 2’si polis 5 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Aralık 2018 tarihinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden Ali C., ifadesinde Anıl E. ve Ercan B. ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, Ercan B.’nin önceden tanıdığı bir kadının yanına gitmesi üzerine barın müdürünün Ercan B.’ye küfür ettiğini, yaklaşık 10 kişinin kendilerini darp ettiğini söyleyerek silahlı saldırı olayını görmediğini öne sürdü.


Kadın yüzünden tartışma çıktığını söyledi


Şüpheli Ercan B., ise sorgusunda gece kulübünün yetkilileri ile kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığını, barda darp edildiklerini daha sonra da dışarıya çıkarıldıklarını, polis ekiplerinin geldiğini ve emniyet müdürü olduğunu öğrendiği kişi ile aramızda tartışma çıktığını söyledi.


“Devletin polisine kurşun sıkmadım”


Ercan B., ifadesinin devamında arkadaşları Ali C ve Anıl C.E.’yi evlerine bıraktıktan sonra olayın meydana geldiği bara tek başına geri geldiğini kaydederek "Araçta silahımvardı. Aracımla iş yerinin önünden geçerken hafif gaza bastım. Sağ ön camı indirdim, solak olmamdan dolayı sağ elim direksiyonda sol elimle belden aşağılarına ateş ettim. İki erkek şahıs da bana ateş etmeye başladı. Ben bile bile devletin polisine kurşun sıkmadım. Vale kulübesine ateş ettim, onlar da ateşle karşılık verdiler. O esnada orada polis varmış. Ben korkutmak amacıyla ateş ettim” dedi.


“Korkutmak amaçlı ateş ettim”


Emniyet ifadesinde, “Yaralanan polislerden özür diliyorum" diyen şüpheli, "Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim” diyerek bel altı korkutmak amaçlı ateş ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.


3 şüpheliden biri tutuklandı


Adliyedeki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden B., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Ali C. ve Anıl C.E., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay güvenlik kamerasında


Öte yandan 2’si polis 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gruplar arasında sözlü tartışma çıktığı görülüyor. Bir süre sonra beyaz bir aracın hızla barın önünden geçtiği, aracın içinden ateş edildiği ve gece kulübünün önünde bekleyenlerin yaralanarak kaçıştıkları görülüyor. Yaralanan bir kişinin yere düştüğünün yer aldığı görüntülerde, etraftaki kadınların ve vatandaşların korkuyla kaçıştıkları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:30
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