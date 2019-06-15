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Ataşehir’de ev kadınları podyuma çıktı

Ataşehir’de çeşitli hobi kurslarında eğitim alan ev kadınları ürettikleri el emeği ürünlerle podyuma çıktı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
Ataşehir’de ev kadınları podyuma çıktı

Ataşehir’de çeşitli hobi kurslarında eğitim alan ev kadınları ürettikleri el emeği ürünlerle podyuma çıktı. Ev hanımları, ürünlerini düzenlenen kermeste satarak aile bütçelerine de katkı sağlayacaklar.


Ataşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ataevleri’nde çeşitli hobi kurslarında 1 yıl boyunca eğitim alan ev kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen kermesle satışa sundular. Kozyatağı’nda düzenlenen kermeste, makine nakışı, ahşap boyama, iğne oyası, biçki dikiş, takı tasarım-örgü el sanatları ve deri işlemeciliği gibi alanlarda üretilen ürünler satışa sunuldu. Satış öncesinde kadınlar, kendi diktikleri kıyafetlerle podyuma çıktılar. Ev kadınları, kermeste elde edecekleri gelir ile aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlayacaklar. Kermeste sergilenen ürünler, Cumartesi ve Pazar günü satışta olacak.


Kursiyerlerden Makbule Demircan, “Uzun yıllardır Ataevleri’ne gidip eğitim aldım, şu anda profesyonel oldum. Bana çok şeyler kattı. Mesela aile bütçeme çok büyük katkısı oldu yıllardır. Çok profesyonel oldum, oğlumu okutmamda yardımcı oldu. Kendi evimiz gibi girip çıkıyoruz” dedi.


Başka bir kursiyer olan Yayla Demirci ise kermesle ilgili olarak, “Ataşehir Belediyesi olarak çok mutluyuz bu el işlerinden. 1 aydır yaptığım bu ürünleri severek yaptım. Çok mutlu oldum. Kendimi çok kötü hissediyordum ama bu kurslar beni çok mutlu etti. Çok üzüntülerim vardı onlardan dolayı katıldım ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.


Kermeste ürünlerini satışa sunan Nurşen Aytekin de, “Geçen sene ahşap kursuna başladım arkadaşlarımın tavsiyesi ile. Çok stresli anımdı, çok yoğun üzüntüler yaşamıştım. Bir nebze olsun arkadaşlarım bana bu yolu tavsiye ettiler, iyi ki başlamışım çok mutlu oldum. Bütün stresimi attım artık çok hastalanmıyorum. Benim için süper güzel oldu. Hocamız çok iyi arkadaş çevrem çok güzel. Her hafta kursu sabırsızlıkla bekliyordum. Ürettiğim şeylerden para kazanmak çok mutlu etti beni. Ben kendi kendime hayret ediyorum meğerse bende ne beceriler varmış ne kadar hoş şeyler üretiyorum. Çocuklarım da çok mutlu oldu ama anneleri çok daha neşeli ve pozitif oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
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