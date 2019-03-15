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Ataşehir’de çocuklar sevilen masal kahramanlarıyla buluşuyor

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta sonu Periler Ülkesi Müzikali ve Sinderella Müzikali sahnelenecek.

15 Mart 2019 Cuma 15:16
Ataşehir’de çocuklar sevilen masal kahramanlarıyla buluşuyor

Ataşehir’de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta sonu Periler Ülkesi Müzikali ve Sinderella Müzikali sahnelenecek.


Ataşehir Watergarden İstanbul’da minik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan çocuk müzikalleri Mart ayı boyunca sahnelenmeye devam edecek. 16 Mart Cumartesi günü çocuklarla buluşacak olan Periler Ülkesi Müzikali’nde minikler perilerin olduğu hayal dolu bir ülkeye yolculuk yaparken, 17 Mart Pazar günü gerçekleşecek Sinderella Müzikali ile minikler en sevdiği masal kahramanı ile buluşacak. Müzikaller ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:16
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