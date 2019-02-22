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Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti - MHP Cumhur İttifakı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 01:52
Ataşehir’de büyük buluşma; AK Parti - MHP Cumhur İttifakı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı. Programda konuşan Başkan Erdem, “31 Mart bir milat. Çok kurulu tezgâhlar var. Kirli oyunun peşinde olanlar var. Bunları halkımız Cumhur İttifakı ruhuyla yıkacak, darmadağın edecek.” dedi.


Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa İstanbul MHP İl Başkanı Birol Gür, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, MHP Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel, AK Partili ve MHP’li parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.


“Daha adayken Yenisahra ve Barbaros’un imar sorunlarını çözdük”


Programda konuşan Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “52 günde Ataşehir’in çok fazla probleminin olduğunu gördük. Kamu ile paylaştık, yapılması gerekenleri de bir bir sıraladık. Daha adayken Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin imar sorununu çözdük, 2 mahallenin imar planlarını bir aylık çalışma ile Büyükşehir Belediyesinden geçirdik.” dedi.


“Birileri oyunun farkında, birileri gaflet içerisinde”


AK Parti ve MHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’ne Cumhur İttifakı adıyla katıldığını hatırlatan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Cumhur İttifakı’nda büyüklerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli iki büyük devlet adamıdır. Cenab-ı Hak her ikisinden de razı olsun. Mesele memleket meselesi dediler. Mesele devletin bekası dediler. Mesele ülkemizin geleceği, istikbalimiz dediler. Birileri oyunun farkında ama birileri de halen gaflet içerisinde.” dedi.


“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli tarihe geçecekler”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, devletin bekası için yaptıkları ile tarihe geçeceklerini söyleyen Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, 2 devlet adamının aldıkları emaneti gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak için çalıştıklarını ve bunun şuurunda olduklarını söyledi.


“Ataşehir’de yeniden bir milat, bir diriliş olacak”


31 Mart Yerel Seçimleri’nin bir milat olduğunu ifade eden Başkan İsmail Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok kurulu tezgâhlar var. Kirli oyunun peşinde olanlar var. Bunları halkımız Cumhur İttifakı ruhuyla yıkacak, darmadağın edecek. Çünkü bizler, emanet edilen vatan topraklarında şehit kanları ile oluşan devletimizi de, ay yıldızlı bayrağımızı da korumak, kıyamete kadar var olmasını sağlamak için görevimizi yapacağız. Bu göreve şu ana kadar sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız. Onun için Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Ataşehir’de de yeniden bir milat, bir diriliş olacak diyoruz. İşte bu değişime omuz veren, gönül veren Milliyetçi Hareket Partisi mensubu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Her zaman için sizlere ve tüm kardeşlerimize gönül kapılarımız açık. Ataşehir Belediyesi halkın belediyesi olacak. Hukuka, adalete dayalı şeffaf bir yönetim olacak.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 01:52
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