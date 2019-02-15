Ataşehir’de binlerce vatandaşın imar mağduriyeti bitiyor

İstanbul Ataşehir Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

14 Şubat Perşembe günü görüşülen Yenisahra Mahallesi ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli “Uygulama İmar Planları” İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

Yargı kararıyla iptal edilen ve İBB tarafından yeniden hazırlanan planların kabulüyle ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, "Haklı mücadelemizde yanımızda olan başta halkımız olmak üzere tüm Meclis Üyelerine, mahalle muhtarlarımıza, gece gündüz mesai veren çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşu üyelerine gönülden teşekkür ederim. Tüm halkımıza, kentimize hayırlı olsun" dedi.

Yıllardır imar planlarının çıkmasını bekleyen imar mağduru 28 bin 940 vatandaşın yanında mücadele verdiklerini belirten İlhami Yılmaz, "Birileri çıkıp bunu ben yaptım, diyerek kendilerine pay çıkarmaya çalışıyor. Planların hazırlanmasında mücadeleler vermiş Ataşehir Belediyesi var. Bu tamamen kurumsal bir çalışmanın 6 yıllık emeği ve ürünüdür. Dışarıdan birileri ’biz yaptık’ dediğinde buna aldanmayın, bu tamamen Belediyemizin emeğiyle yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Süreçle ilgili Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehirlerde ilçe imar planları 5216 sayılı kanun kapsamında düzenleniyor. Bu kanun kapsamında 1/5000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediyeleri, 1/1000 ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından yapılıyor. Ataşehir’deki mahallelerin imar sorunları çok uzun yıllara dayanıyor. Bu sorunların çözümü için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, binlerce Ataşehirli ile birlikte, yanına muhtarlar ve STK temsilcilerini de alarak 14 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gitti ve imar planlarını talep etti.

Bunun üzerine hazırlanan Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin 1/5000 ölçekli planları, mahkeme tarafından iptal edildi. 2015 yılında yeni bir 1/5000 ölçekli plan yapılarak tekrar askıya çıktı. Ataşehir Belediyesi askı süresi içerisinde bu planla ilgili Yenisahra ve Barbaros mahallelerinde vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve taleplerinin değerlendirilmesi için irtibat büroları açtı.

Haksızlık yaşadığını savunan vatandaşların hakkını korumak adına Ataşehir Belediyesi itiraz sürecine katıldı. Vatandaşların ve Ataşehir Belediyesinin toplam bin 200 adet itirazı 8 ay bekletildikten sonra değerlendirildi ve İBB tarafından reddedildi. Daha sonra 2017 yılında değişen planlar yeniden İBB’de askıya çıktı, 2018 yılında Ataşehir Belediyesine gönderildi. Ataşehir Belediyesi 1/1000 ölçekli planları 3 ay içinde hazırlayarak, 2018 yılı Şubat ayında tekrar Büyükşehir’e gönderdi. Ardından İBB tarafından, 1/1000 ölçekli Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin uygulama imar planı Ataşehir Belediyesine iade edildi.

Ataşehir Belediye Meclisi’nin 7 Haziran 2018 günü yaptığı oturumda Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin 1/1000 ölçekli planları Ataşehir Belediye Meclisi’nde yeniden onaylandı ve 12 Haziran 2018 tarihinde 1/1000 ölçekli planlar yeniden İBB’ye gönderildi. Ancak 1/1000 ölçekli Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin uygulama imar planı İBB meclisinde 8 ay süresince bekletildi.1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmak için beklerken 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi üzerine Ataşehir Belediyesi, 11.02.2019 tarihinde Yenisahra ve Barbaros mahalleri için bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bu toplantıya çok yoğun bir ilgi oldu ve 700 kişi katıldı. Toplantıdan İBB’ye verilen 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planların birlikte onaylanmasına ilişkin Ataşehir Belediyesinin İBB Meclisi’ne talepte bulunması kararı çıktı. Bunun üzerine 14 Şubat Perşembe günü konu İBB Meclisi’nde görüşülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin planları birlikte kabul edildi" denildi.