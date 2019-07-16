Ataşehir’de, akşamları yazlık sinema keyfi Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak.

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde parklarda açık hava sinema gösterimleri yapılacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Ataşehir Belediyesi, ailecek izlenebilecek filmleri parklara getirerek yaz akşamlarını renklendirecek.

Türk Sinemasının son yıllardaki en beğenilen filmlerinden olan; Organize İşler Sazan Sarmalı, Hadi Be Oğlum ve Hedefim Sensin isimli filmler 9 farklı mahallede izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak.

19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi, Deniz Gezmiş Parkı’nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30’da başlayacak.



Program:

19 Temmuz Cuma Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş ParkıOrganize İşler Sazan Sarmalı

20 Temmuz CumartesiFetih Mahallesi Buhara ParkıOrganize İşler Sazan Sarmalı

21 Temmuz PazarEsatpaşa Mahallesi Yeni Pazar Alanı Organize İşler Sazan Sarmalı

26 Temmuz Cuma İçerenköy Mahallesi Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi bahçesiHedefim Sensin

27 Temmuz CumartesiAtatürk Mahallesi Amfili Park Hedefim Sensin

28 Temmuz PazarKüçükbakkalköy Mah. Nazım Hikmet ParkıHedefim Sensin

2 Ağustos Cuma Ferhatpaşa Mahallesi Taziye Evi Önü Hadi Be Oğlum

3 Ağustos CumartesiKayışdağı Mah. 80. Yıl Cumhuriyet Parkı Hadi Be Oğlum

4 Ağustos PazarYeni Çamlıca Mah. Şehit Öğr. Hüseyin Ağırman ParkıHadi Be Oğlum

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