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Ataşehir’de 750 kursiyer sertifikalarını aldı

Ataşehir Belediyesinin Ataevleri’nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

28 Haziran 2019 Cuma 13:35
Ataşehir’de 750 kursiyer sertifikalarını aldı

Ataşehir Belediyesinin Ataevleri’nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.


Hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar verilen Ataşehir’deki 6 Ataevi’nde ahşap, el sanatları, biçki-dikiş, takı tasarım ve tığ örgü, makine nakışı, iğne oyası, deri işlemeciliği, aşçılık, kuaförlük, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma ve bağlama eğitimleri tamamlandı. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Ataevleri’nde düzenlenen kursları başarıyla bitiren 750 kişi sertifikalarına kavuştu.


Özellikle kadınlara ekonomik anlamda güçlenebileceği meslekler kazandıran ve sosyal çevrelerinin gelişmesine de katkı sağlayan bu kurslara katılan kadın sayısı ilk günden bugüne 13 bin 182 kişiye ulaştı. Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir Halk Eğitim Müdürü Ali Savaş, Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ve kursiyerler ile aileleri katıldı. Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Ataşehir Belediyesi olarak kadınlara büyük önem veriyoruz. Meslek edindirme ve hobi kurslarımız bu amaca bir örnektir. Bu çalışmalarımız, siz değerli kadınların toplumda hak ettikleri yeri alabilmesi için yapılmıştır. Hem ailenize hem de ülkemize faydalı birer birey olarak, ekonomiye katkı sağlamanız için eğitimlerimiz sürecek. Kurslarımız sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda güncellenerek devam edecek” dedi.


Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ise şunları söyledi:


“Bu yılki eğitim dönemimiz içerisinde toplam 17 kurs düzenledik. Bugün ise hobi kurslarımıza katılanlara katılım belgeleri, meslek edindirme kurslarımıza katılanlara da sertifikalarını sunuyoruz. Kadın, çocuk, engelli, sağlık ve aile yapısı üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımızı meslek ve iş sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”


Ataşehir Halk Eğitim Müdürü Ali Savaş da konuşmasında, kursiyerlerin mesleki anlamda gelişebilmeleri için ellerinden gelen tüm kolaylığı sağladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:35
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