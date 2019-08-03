Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali sona erdi

Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaz okulunda; çocuk ve gençlerin dünyayı farklı açılardan görmelerine ve değişime açık bireyler olmalarına katkı sağlandı.

Yaz Okulu kapsamında 70 ülkeden gelen 180 öğrenci ile eğitimlere katılan 800 Ataşehirli çocuk ve genç 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştirdi. Ataşehir Uluslararası Yaz Okulu’nda yabancı öğrenciler ile Ataşehirli öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaparak vizyon ve duyarlılıklarını geliştirdiler. Eğitim dilinin İngilizce olduğu projelerde öğrenciler; etkili konuşma, iletişim becerileri, kişisel becerilerinin gelişimi adına eğlenceli bir yaz okulu deneyimi yaşadılar. Ataşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmiş koordinatörler eşliğinde, okudukları bölümlere göre sınıflandırılmış yabancı katılımcılarla birlikte eğitimlere katılanlar, hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de İngilizcelerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Projeye katkı sağlayan Yeditepe Üniversitesi de öğrencilere yurt desteği sağladı.

Ülke tanıtım stantları etkinliğe renk kattı

Proje kapsamında; İtalya, Almanya, Fas, Mısır, İran, Fransa, Gana, Hollanda, Mısır, Hindistan, Malezya, Avusturalya, Kırgızistan, Azerbaycan, Cezayir, Endonezya, Tunus, Sırbistan, Beyaz Rusya, Meksika, İspanya, Pakistan, Kanada ve daha birçok ülkeden gelen öğrenciler festival alanında açtıkları stantlarla etkinliğe renk kattı. Yabancı öğrenciler kendi ülke kültürlerini, yerel danslarını, yemeklerini ve müziklerini tanıtma imkanına sahip oldu. Öğrenciler festivalde ülkelerinin halk danslarını ve sokak oyunlarını da sergiledi.

Festivalde öğrenciler yaz okulu boyunca ürettikleri fikirleri tanıttılar. Öğrenciler aynı zamanda festivalde yer alan drama, robot kontrol, 3D tasarım, yoga gibi pek çok atölyeye katılarak keyifli bir gün geçirdiler.