Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı

Yirmi beş öğretmenin proje danışmanlığı yaptığı fuara ortaokuldan kırk yedi liseden yirmi iki öğrenci katıldı. FuardaFizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilileri, Matematik, Tarih, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, İngilizce, Arapça, Türkçe, Edebiyat, Din Kültürü, Felsefe, Beden Eğitimi, Müzik branşlarından yirmi altı proje sergilendi. Edebiyat zümresinin hazırladığı Dimağ, Fizik zümresinin hazırladığı Nemmatik projeleri en çok ilgi çeken projelerdendi. Fuarda ayrıca Tarih dersinden Çanakkale Destanı’ndan bir kesitin canlandırıldığı ve duygulu anların yaşandığı mini piyes ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Fuarın açılışınaAtaşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Emlak Konut Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İbrahim Şahin, İlçe Şube Müdürleri Nazım Yurdagül, Vefa Budak, Ahmet Etçi, Ercan Metin, İlçe yönetimden Neslihan Yurdakul ve Nida Köse, Ussum (Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Platformu) Genel Koordinatorü Muhammet Binici, Aimed Başkanı Selim Tekin ve Ataşehir Eğitim Derneği Başkanı İsmail Dağ’ın yaptığı fuara okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuara gelenler aynı zamanda kutsal emanetler resim sergisi ile 7. Sınıf öğrencisi Fatma Zehra Kaleli’nin kişisel resim sergisini gezme fırsatı buldu.