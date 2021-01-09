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Konut Projeleri Ataşehir Kayışdağı mahallesinde satılık daire
Konut Projeleri

Ataşehir Kayışdağı mahallesinde satılık daire

Ataşehir Kayışdağı mahallesinde yer alan 80 m² dairenin satılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:56:00 -
Ataşehir Kayışdağı mahallesinde satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre Ataşehir Kayışdağı mahallesinde yer alan 80 m² dairenin değeri 400.000 TL olduğu ve açık artırma ile satılacağı duyuruldu.

Satılacak olan daire Kayışdağı Mahallesi, Hediye Sokak, Apartman. No: 7, Daire No: 14 konumundadır. Daireyi satın almak isteyenler Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL adresinde birinci Satış Günü olan 10.03.2021 14:00 saati  ile İkinci Satış Günü olan 07.04.2021 14:00 saati arasında ihaleye katılabilecekler.

Dairenin özellikleri, bulunduğu apartmanın özellikleri ve ihale şartları gibi daha detaylı bilgiler için TIKLAYINIZ

 

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