Ataşehir Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere “Hoş Geldin” hediyesi

Ataşehir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği “Yeni Umutlara Merhaba” projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Ataşehir Belediyesi, aileleri evlerinde ziyaret ederek bebekleri için “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor.

Projeyle anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor. 2016 yılından bugüne kadar bebek sahibi olan yüzlerce vatandaş Yeni Umutlara Merhaba projesinden yararlandı.

Evinde ziyaret edilen Arzu Altun ilk kez anne olma heyecanı yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Bu mutlu günlerimizde bizleri yalnız bırakmayıp bebeğimi düşünen Ataşehir Belediyesi’ne gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum.”

2. çocuğunu kucağına alan Hanife Çito, “Evime gelerek bizimle birlikte bu güzel heyecanı paylaşan Ataşehir Belediyesi’ne ve çalışanlarına bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir hediye oldu” dedi.

Proje kapsamında 2019 yılı boyunca 450 aileye, anne bebek çantası dağıtımı yapıldı.

Ataşehir’de ikamet şart

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeden, Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan bütün aileler, Ataşehir Belediyesi’nin 0216 570 50 00 telefon numaralı çağrı merkezinden 1016 -1017 dahili hattına başvuru yaparak yararlanabilir.

Paketin içinde neler var?

Hediye paketlerinin içinde bebek için; şapka, kısa kollu ve uzun iç zıbınlar, patiksiz pantolon, yelek, penye, tulum, eldiven, bebek önlüğü, battaniye, tırnak makası, biberon, vücut termometresi bulunuyor. Anneler için ise bebek çantası yer alıyor. Ayrıca annenin, bebeğin gelişim sürecini takip edebilmesi açısından bebek günlüğü de paket içerisinde hediye ediliyor.