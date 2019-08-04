Ataşehir Belediyesi’nden ’Uluslararası Yaz Okulu Festivali’

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 70 ülkeden 180 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Yaz Okulu" programı eğlenceli bir festivalle sona erdi. Yabancı uyruklu öğrencilerin yöresel kıyafetlerini, yemeklerini ve yerel danslarını tanıtma imkanı bulduğu festivalde, ’erik dalı’ ve ’damat halayı’ oyunu sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir Belediyesi tarafından kültürlerarası diyaloğu geliştirmek için düzenlenen farklı ülkelerden gelen öğrencilerle Ataşehirli öğrencilerin buluşturulduğu Uluslararası Yaz Okulu, eğlenceli festivalle sona erdi. Amfili Park’ta düzenlenen festivale çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

Festivalde, Yaz Okulu kapsamında 70 ülkeden gelen 180 öğrenci ile 800 Ataşehirli genç tarafından geliştirilen projeler tanıtıldı. Mısır, İran, Hollanda, Hindistan, Avustralya, Sırbistan gibi birçok ülkeden gelen öğrenciler yöresel kıyafetlerini, yemeklerini, müziklerini, yerel danslarını ve sokak oyunlarını tanıtma imkanı buldu. ’Erik dalı’, ’damat halayı’ oyunu oynayan yabancı uyruklu öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

"Yurt dışından gelen öğrencilerle Ataşehirli gençleri buluşturduk"

Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçtürk, “Ataşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine yaz okulumuzda 8 proje düzenledik. Bu yaz okulumuzun festivalinde beraberiz. Ataşehir Belediyesi Uluslararası Çocuk Festivali’ndeyiz. Bu festival, 8 projede çalıştığımız ürünlerin sergilenmesi ve üretilen projelerin vatandaşlara anlatılması üzerine kurgulandı. Çocuk ve gençler üzerine planlanmış bir yaz okulu. Yurt dışından 180 üniversite öğrencisini Ataşehir’e getirdik ve Ataşehirli 800 çocuk ve gençle bir arada projeler yapmaya çalıştık” dedi.

"Eğitimin kolay ulaşılabilirliğini önemsiyoruz"

Çok proje yaptıklarını belirten Dinçtürk, “Bugün burada Ataşehir Belediyesi bünyesinde, bu festivalde böyle bir kitlesel alanda bir araya gelmek bizler için çok önemli. Belediye olarak eğitimin kolay ulaşılabilirliğini çok önemsiyoruz ve bu doğrultuda anayasadaki fırsat eşitliğini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Herkes için kolay ulaşılabilen ve nitelikli eğitim vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Farklı kültürleri tanıyoruz"

Festivale katılan Bakülü öğrencilerden İlkin Necefov, “Bir şeyler öğrenmek için katıldım. Burada kültür farklılığı var. Çok güzel, yemekler de çok güzel. Herkes kendi ülkesinden yemek getiriyor” dedi. Mısra Sude Söyler adlı bir öğrenci de, “Çok eğlenceli, çok güzel. Farklı kültürleri tanımış oluyoruz. Diğer dillerimiz de gelişmiş oluyor. Diğer insanları ve renkli kültürleri tanımış oluyoruz. Halay çektik, çok güzeldi. Hem onların kültürlerini tanımış oluyoruz hem bizim kültürümüzü öğrenmiş oluyorlar. Çok eğlenceli geçiyor. Hep böyle programlar olsa, böyle etkinlikler olsa çok güzel olur. Heyecanlıyız" diye konuştu.

"Çok güzel bir ortam"

Öğrencilerden Ali Can Ersarı ise, “Çok mutlu olduk geldikleri için. Ben geçen sene de gelmiştim, onun için tekrar geldim. Farklı kültürler tanıyoruz, farklı insanlar, farklı yaşam tarzları görüyoruz. Bazen şok oluyoruz, bazen mutlu oluyoruz. Çok eğlenceli geçiyor, ben sevdim. Çok güzel bir ortam” dedi.