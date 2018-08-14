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Ataşehir 2018 kurban kesim yeri Ataşehir kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Ataşehir kurban satış yerleri nerede? İstanbul Ataşehir'de kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

14 Ağustos 2018 Salı 12:52
Ataşehir 2018 kurban kesim yeri Ataşehir kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Ataşehir kurban satış yerleri nerede? İstanbul Ataşehir'de kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Beylikdüzü 2018 kurban kesim yeri Beylikdüzü kurban satış çadırları

Sultangazi kurbanlık satış yeri 2018 | İstanbul Sultangazi kurban kesim yeri

ATAŞEHİR KURBAN KESİM YERLERİ

Tuncay Ablak Esatpaşa Mah. Mütferrika Sok. 220/90/37 Parsel  Tuncay Ablak Esatpaşa Mah. Mütferrika Sok. 220/90/37 Parsel 

Carrefor A. Ş. İçerenköy Mah. Çayır Cad. No. 1/133 Carrefor A. Ş. İçerenköy Mah. Çayır Cad. No. 1/133 

Şenol Hacıhasanoğlu Yenisahra Mah. Zaloğlu Sok. (Metro Yanı) 195/2665 Parsel Şenol Hacıhasanoğlu Yenisahra Mah. Zaloğlu Sok. (Metro Yanı) 195/2665 Parsel 

Oktay Kesti Örnek Mah. Ercüment Batanay Cad. Göztepe Köprüsü Yanı Oktay Kesti Örnek Mah. Ercüment Batanay Cad. Göztepe Köprüsü Yanı 532 201 49 90

Özcan Özden Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No. 1 (Yedpa) 2/1032 Parsel 532 594 02 88 Özcan Özden Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No. 1 (Yedpa) 2/1032 Parsel 

İ.B.B. Sağlık A. Ş. Ferhatpaşa Mah. 6547/6548 Parsel  İ.B.B. Sağlık A. Ş. Ferhatpaşa Mah. 6547/6548 Parsel 

Metin Çakır Ferhatpaşa Mah. Sarı Gaziyolu 3/1703/1705 Parsel  Metin Çakır Ferhatpaşa Mah. Sarı Gaziyolu 3/1703/1705 Parsel

Vedat Aydın Ferhatpaşa Mah. 10 Pafta 6255 Parsel (İntercity Tır Parkı) Vedat Aydın Ferhatpaşa Mah. 10 Pafta 6255 Parsel (İntercity Tır Parkı) 

Ergun Yılmaz Ferhatpaşa Mah. 2/1694 Parsel (MNG Yanı)  Ergun Yılmaz Ferhatpaşa Mah. 2/1694 Parsel (MNG Yanı) 

Hüseyin Taş Ferhatpaşa Mah. 2/1695 Parsel (İBB Yanı)  Hüseyin Taş Ferhatpaşa Mah. 2/1695 Parsel (İBB Yanı) 

Serdal Uçar Ferhatpaşa Mah. 2/1696 Parsel (İBB Yanı)  Serdal Uçar Ferhatpaşa Mah. 2/1696 Parsel (İBB Yanı) 

Ferhatpaşa Mah. Ataşehir Belediyesi Yeri (İBB Yeri)  Yadigar Esin Ferhatpaşa Mah. Kömürcüyolu Mevkii 2/6543 - 6544 Parsel Yadigar Esin Ferhatpaşa Mah. Kömürcüyolu Mevkii 2/6543 - 6544 Parsel 

Arif Karakoç Ferhatpaşa Mah. G 67 Sok. 1709 Parsel Arif Karakoç Ferhatpaşa Mah. G 67 Sok. 1709 Parsel 

Mustafa Arı Yenişehir Mah. Şerif Ali Sok. 12749 Parsel (Mit Lojmanları Karşısı) Mustafa Arı Yenişehir Mah. Şerif Ali Sok. 12749 Parsel (Mit Lojmanları Karşısı) 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:52
  1. İstanbul
  2. Aydın
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