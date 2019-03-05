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Ataşbak: "Gençlerimizin bağımlılık illetinden kurtulabilmeleri için çalışıyoruz"

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, düzenledikleri eğitim ve seminerlerle gençlerin bağımlılıktan kurtulabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Ataşbak: "Gençlerimizin bağımlılık illetinden kurtulabilmeleri için çalışıyoruz"

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, düzenledikleri eğitim ve seminerlerle gençlerin bağımlılıktan kurtulabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.


Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ı makamında ziyaret etti.


1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Yeşilay Haftası boyunca yapılacak etkinlikler ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında Şube Başkanı Aslanbaba’dan bilgiler aldı. Ataşbak, “Yeşilay Cemiyeti, gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi yolunda yaptıkları çalışmalarla öne çıkmış önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin neden olduğu tahribatı çeşitli etkinliklerle gözler önüne sermesi açısından da Yeşilay Haftası önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Biz de Gençlik Merkezlerimizde çeşitli dönemlerde düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerle gençlerimizin bağımlılık illetinden kurtulabilmeleri için çalışıyoruz. Bir kısmını spora yönlendirerek, bir kısmını açmış olduğumuz kurslarda eğitime yönlendirerek topluma kazandırma çabasını veriyoruz. Güçlü bir toplum ve sağlıklı genç kuşaklar yetiştirilmesi hususunda bizler kadar vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Bu anlayışla kent genelinde çocukların ve özellikle gençlerin akıl, beden ve ruh sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam eden Yeşilay Cemiyetimizin yanında her türlü desteğe hazırız. Adana’da 120 civarında tesisimiz var. Gerek bize ait tesislerde, gerekse sizin göstereceğiniz diğer tesislerde, antrenör ve personel görevlendirerek bu güne kadar yaptığımız gibi, bu günden sonrada elimizden geleni yapmaya, hazırız” dedi.


Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ise bu yıl "Yeşilaycı olmak için bir nedenim var" sloganıyla başlattıkları Yeşilay Haftası etkinliklerine en büyük destek olanlardan birinin de,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olduğunu belirterek, "Katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attık. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gibi kurumların desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz. Buradan halkımıza bir de müjde vermek istiyorum. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezimiz Süleyman Demirel Bulvarı’nda hizmete başlamıştır. Duyarlı vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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