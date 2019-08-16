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Atar damarlarını temizlemenin yöntemleri

Arter duvarlarını temizlemeye yardımcı olan bazı ilaçlar olsa da, doğal ve daha kolay bulunabilen tedavileri evinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzdaki toksinlerden kurtulabilir ve hastalıklara yakalanma riskiniz ortadan kalkmış olur.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
Atar damarlarını temizlemenin yöntemleri

Tüm dokularımız, arterler (atar damarlar) yolu ile taşınan kandan oksijen alır ve beslenir. Bu nedenle damarların temizlenmesi, sağlığının korunması ve tıkanmaması, sağlıklı ve dinç bir vücut için elzemdir.

Doymamış yağları fazla tüketen ve hareketsiz yaşantıyı benimseyen kişilerin, arterleri kolesterolle tıkanır ve kan pıhtılaşır. Bu olayda kalbe giden kanın miktarının azalmasına sebep olur. Bağlantılı olarak göğüğs ağrısı, felç ve kalp krizi beraberinde gelir. 

Damarları temizlemek için doğal yöntemler kullanmak, bu sorunun ilerlememesine yardımcı olur. Temiz ve fazla kan akışına sahip damarlar sayesinde, vücuttaki oksijen ve kan akışı üst seviyelere taşınır.

Arterlerin temizlenmesi için, özellikle kalp ve tansiyon hastaları, sık sık doğal limon suyu tüketmelidir. Limonun tansiyonu düşürücü etkisi olduğu, halk arasında doğru bilinen bir yanlıştır. Limonu, düzenli ve yeterli miktarda tüketmek, istediğiniz sonuçları verecektir.

Aynı şekilde düzenli sarımsak tüketimide arterlerin temizlenmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, elma ve doğal elma sirkesi tüketiminide elden bırakmamak gerekir.

Doğal bir kür uygulamak isterseniz;

  • 1 bardak su
  • yarım çay kaşığı zencefil tozu
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Kaynayan suyun içerisine zencefil tozunu atıp, bir dakika kaynatın ve hemen ocaktan alın. 

Bir süre dinlenmesini bekleyin. İlk sıcağı çıktığında içerisine limon suyunu sıkarak, tüketin.

2 hafta boyunca günde iki kere uygulayabilirsiniz. Fakat tansiyon düşüklüğü problemi yaşıyor ve başınız sıkça dönüyorsa, bir uzmana danışmalı ve limonu kürden çıkarmalısınız.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
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