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Atapark’taki kaçak bina yıkılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi Orhaneli Kavşağı Atapark alanına imar planında park olan yere ruhsatsız olarak yapılan binanın yıkımına başladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
Atapark’taki kaçak bina yıkılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi Orhaneli Kavşağı Atapark alanına imar planında park olan yere ruhsatsız olarak yapılan binanın yıkımına başladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski Eker Park alanına inşaat yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine konuyu takibe almıştı. Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Şube Müdürlüğü teknik ekibi, 07 Nisan 2019’da yaptığı denetimde 350 metrekare taban alanlı, zemin ve 1. normal kattan oluşan iki katlı betonarme yapının ruhsatsız olarak inşa edildiğini, ayrıca yapının inşa edildiği alanın yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanında” ve tescil harici yerde kaldığını tespit etti. Gerekli yasal işlemlerin süratle yapılması için 09 Nisan 2019 tarihinde Nilüfer Belediyesi’ne yazı yazan Büyükşehir ekipleri, 10 Nisan’da yapılan ikinci denetimde, inşaatın Nilüfer Belediyesi tarafından mühürlenerek çalışmanın durdurulduğunu belirledi.


Yıkım başladı


Geçen sürede şikâyetlerin yoğun olarak devam etmesi ve Nilüfer Belediyesi’nce yürütülen işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Büyükşehir’e gönderilmemesi sebebiyle inşaatın yıkımının 5 takvim günü içinde yapılması, aksi takdirde yıkım işleminin Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacağı 17 Nisan 2019 tarihinde Nilüfer Belediyesi’ne bildirildi. Söz konusu alanda 20 Nisan 2019’da Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri ve zabıta memurları eşliğinde yapılan denetimde, inşaat mühürlü olmasına rağmen 1.kat tabliye kalıplarının sökülmesi yönünde çalışma yapıldığı tespit edildi. Kaçak binanın yıkımı için Nilüfer Belediyesi’ne tanınan 5 günlük sürenin dolması üzerine 24 Nisan 2019 tarihli denetimde yıkımın yapılmadığı tespit edildi ve konu bir değerlendirme yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine havale edildi. Büyükşehir Belediye Encümeni aldığı kararla bahse konu inşaatın 775 sayılı Gece Kondu kanununun 18.maddesi kapsamında yıkımının yapılmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda da Büyükşehir Belediyesi zaman kaybetmeden yıkım çalışmasını başlattı. Ruhsatsız yapı tamamen yıkılana kadar çalışmaların bayramda da ara vermeden devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:58
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