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Ata’nın gelişi anısına bisiklet turu

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bisiklet Platformu’nu oluşturan bisiklet kulüpleri ve dernekleriyle Atatürk’ün Antalya gelişinin 89’uncu yıl dönümünde bisiklet turu düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:27
Ata’nın gelişi anısına bisiklet turu

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bisiklet Platformu’nu oluşturan bisiklet kulüpleri ve dernekleriyle Atatürk’ün Antalya gelişinin 89’uncu yıl dönümünde bisiklet turu düzenlendi.


Tur için bisikletçiler, akşam saatlerinde tarihi Üç Kapılar’da buluştu. Buradan pedallara basan bisikletçilerin ilk durağı Atatürk Evi oldu. Atatürk Evi önünde saygı duruşunun ardından bisikletçiler Tevfik Işık Caddesi, Falez 2 Park ve eski Lara Caddesi’nden Muratpaşa Belediyesi’nin Ziya Gökalp Parkı içinde bulunan Denizyüzü Kafe’ye kadar pedalladı. Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarının yer aldığı flamalar taşıyan bisikletçileri burada Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz karşıladı.


Diğer yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89’inci yıl dönümü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendiği Koray Avcı konserine katıldı.Başkan Uysal, Atatürk’ün Antalya’yı ilk ziyaretinde Muratpaşa’da Erenkuş mevkiinde durup“Şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel şehridir” dediğini hatırlatarak “İşte bizlere düşen görev Antalya’yı o güzel şehir olarak koruyup geleceğin kentleri arasına taşımaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:27
  1. fotoğraf
  2. konser

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