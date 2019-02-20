Atandığı okula giden öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti Yozgat’a yeni atanan 26 yaşındaki öğretmen, İnceçayır köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yozgat’a yeni atanan 26 yaşındaki öğretmen, İnceçayır köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Sağkol yönetimindeki 71 EF 803 plakalı otomobil, merkeze bağlı İnceçayır köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Arzu, Demet, Adem ve Hatice Sağkol yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Sağkol, Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanan Sağkol’un memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

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