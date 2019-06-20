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Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar

Batman’ın Sason ilçesinde atanamayan 4 üniversite mezunu genç, bir araya gelerek ipek böceği yetiştiriciliği işine girdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar

Batman’ın Sason ilçesinde atanamayan 4 üniversite mezunu genç, bir araya gelerek ipek böceği yetiştiriciliği işine girdi. Aylık 20 bin liraya yakın para kazanan gençler, onlarca kişiye de ekmek kapısı oldu.


Sason’da, matematik öğretmenliği, muhasebe, muhasebe ve bankacılık bölümlerini bitiren ve biri de hala üniversiteye devam eden 4 arkadaş, kafa kafaya vererek alternatif ürün arayışına girdi. İpek böceği yetiştiren gençler, aylık 20 bin lira kazanmaya başladı. İşlerini büyüten atanamayan gençler, açtıkları çiftlikte onlarca kişiye de ekmek kapısı oldu.


Fırat Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümü mezunu Zülküf Aktaş, 2010 yılında tütünün ilçelerinde kaldırılması ile alternatif ürün arayışına girdiklerini söyledi. Aktaş, “Bunlardan biri de ipek böcekçiliği oldu. İlk aşamada denendikten sonra kısa vadede iyi bir getirisi olduğunu gördüğümüzde işi yaygınlaştırmaya başladık. Bu iş ilçe tarafından da kabul görmeye başladı. Devletimizin destekleriyle ilk çiftliklerimize kavuştuk. Şu anda 40 ailenin çalışma yapabileceği kadar çiftliklerimiz mevcut. Böylece aileler kısa vade de iyi bir gelir elde etmiş oluyor. Yaklaşık 150 ailemize nisanın sonu ve mayıs ayının ilk haftasında koza tohumları dağıtmış olduk. Bir aylık süre zarfında bakımları yapıldı. Kozanın bakımı şu aşamalardan olmak üzere 4 uyku 5 evre aşamasından geçiyor. Tohum aşamasında toplu iğne ucu büyüklüğünde olan ipek böcekleri ilk haftada dut yaprakları kıyılarak böceklere verilir. Daha sonraki haftalarda da böceklerin büyüme evrelerine göre yemleri de büyütülerek verilir. Bu aşama 28 günlük bir sürenin ardından böcekler ip haline gelir. 28 günlük bir aşamanın ardından böceklerimiz örerek koza haline geliyor. Bunları da yavaş yavaş toplayarak fırınlama dediğimiz işleme gönderiyoruz” dedi.



Atama bekleme sürecini değerlendiriyorlar


Fırat Üniversitesi muhasebe bölümü mezunu Muhammed Öter ise atama beklediğini bu sürede de koza işine girdiklerini söyledi. Öter, “Bir ay içerisinde 15 ile 20 bin lira arasında bir gelir elde ettik. Böcekler ilk etapta tohum halinde bizlere koza birlik tarafından gönderiliyor. Biz bir ay besleyerek büyütüyoruz. Büyüdüğünde de gördüğünüz gibi kendini sarıyor. Sarma işleminin ardından toplayarak fırınlama işlemine gönderiyoruz. Bu şekilde işleniyor” diye konuştu.


Atatürk Üniversitesi muhasebe ve bankacılık bölümü mezunu Kerem Öter de atamalarının olmaması sonucu Zülküf Aktaş’ın kendilerine bu işi önerdiğini söyledi. Kerem Öter, “Kısa zamanda iyi bir geliri olduğu için bizde ailemize destek olmak için bu işe girdik. Bu işte yeniyiz, daha ilk defa yapıyoruz. Şimdi toplama aşamasındayız. Bu toplama işi bittikten sonra satışa göndereceğiz. Ailemize destek olacağız bu iş sayesinde. İşimiz iyi olursa beraber çalışmaya devam ederek işimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Fırat Üniversitesi muhasebe bölümünde eğitimine devam eden Faruk Öter ise, “Ben üniversite öğrencisiyim. Şu an üniversite okumaya devam ediyorum. Üniversite de giderlerimi karşılamak için koza işinde çalışıyorum. Kendi giderlerimi karşılamak istiyorum. Basit bir iş, kolay yapılabiliyor. Bir ay gibi kısa bir sürede bu iş tamamlanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:25
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