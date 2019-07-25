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Ataması yapılan bin 198 çarşı ve mahalle bekçisine eğitim

İzmir’de, ataması yeni yapılan ve görevine başlayan bin 198 çarşı ve mahalle bekçisi için eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Ataması yapılan bin 198 çarşı ve mahalle bekçisine eğitim

İzmir’de, ataması yeni yapılan ve görevine başlayan bin 198 çarşı ve mahalle bekçisi için eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


İzmir’de, bin 198 çarşı ve mahalle bekçisinin ataması yapılırken, bekçiler belirlenen noktalarda görevlerine başladı. Ataması yapılan çarşı ve mahalle bekçileri içinse Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın başkanlık ederek bir konuşma yaptı.


Çarşı ve mahalle bekçilerine; vatandaşlarla ilişkiler, hizmet ile ilgili temel prensipler, görev ve sorumlulukları üzerine çeşitli bilgiler aktarıldı.


İl emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Personel ve Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadır Yeşiltepe ve Asayiş Şube Müdürü Seda Okur da konuşmacı olarak yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
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