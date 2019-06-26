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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıkları ve Tarım ve Orman Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 05:36
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresine yapılan atamalar ve Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır atandı.

- Görevden almalar

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmalarına karar verildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 05:36
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