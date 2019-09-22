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Erdoğan imzaladı... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Eylül 2019 Pazar 07:29
Erdoğan imzaladı... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan getirildi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 07:29
  1. Atama Kararları
  2. Resmi Gazete
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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