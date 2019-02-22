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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçilik ve general ile hakim ve savcı atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 06:25
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçilik ve general ile hakim ve savcı atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç’ın atandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığına açık bulunan Veri Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet Çetin, Ahmet Gökhan Baygül, Ali Oral, Arif Birkent, Aslı Batur, Aslı Erdoğan, Ayça Sazak, Ayşe Sekine Postallı, Bekir Zal, Burak Barlak, Burcu Bal, Cansu Karataş, Çağla Doğan, Demet Özkan, Döndü Gül, Elif Çakır, Emrah Gümüş, Emre Gül, Erozan Tuğben Elyiğit, Eyüp Demir, Eyüp Süğür, Fatih Arkbaşı, Fatma Arslan, Fırat Malaymar, Gökhan Yenal, Güçlü Akpınar, Hakan Aktaş, Halil Genç, Hasan Yılmaz, İbrahim Tokgöz, Mehmet Bozkurt, Mesut Bozkurt, Mesut Karadağ, Mete Ulutaş, Muharrem Bostan, Murat Akman, Murat Çiftçi, Murat Mustafa Demirel, Murat Özdemir, Murat Tuğcu, Mustafa Başgut, Mustafa Çağrı Demirci, Neşe Aydoğdu, Nurcan Özçelik, Nurdan Bektaş, Olgay Vanlı, Onur Günaydın, Onur Özbey, Ömer Batur, Ömer Varışlı, Ramazan Koç, Resul Akıntürk, Salih Bayındır, Selin Durak, Semih Çakmak, Serdar Bilginer, Serkan Aktaş, Sevgi Köprülü, Sezgin Yıldırım, Tarık Aslan, Uygar Yılmaz, Yakup Cihan, Yakup Sanlı, Yener Kultufan ve Zekiye Doğan getirildi.


Genelkurmay Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanlığı’na atandı.


“Hakim ve Savcı Atamaları”


Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre, 19 hakim ve Cumhuriyet savcı adayının ataması gerçekleştirildi. Ankara Hakim Adayı Hikmet Ertunç Alisbah Yogat Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Ömer Faruk Yanık Varto (Muş) Hakimliğine, Siirt Hakim Adayı Muharrem Aydın Şirvan (Siirt) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Baş Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,Erzurum Hakim Adayı Zeynep Büşra Bilgi Midas (Bodrum) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Furkan Buğra Bilgiç Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Çiçekçi Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Hakim Adayı İlter Gündüz Kadınhanı (Konya) Hakimliğine, Samsun Hakim Adayı Diler Özdemir Yalvaç Hakimliğine, Ankara Batı Hakim Adayı İbrahim Geylani Subaşı Bala (Ankara) Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Züleyha Turhan Kulp (Diyarbakır) Hakimliğine, İskenderun Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Akif Yıldız Adilcevaz (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcı Adayı Afşin Ala Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına İstanbul Anadolu Hakim Adayı Muhammed Enes Altınbaş Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine, İskenderun Hakim Adayı Adem Ay Çermik (Diyarbakır) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Bengü Gülderen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Hakim Adayı Ömer Ersoy Sözler Ezine (Çanakkale) Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakim Adayı Cihat Çağrı Yıldız Akçadağ (Malatya) Hakimliğine ve Ünye Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Gökay Akça Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 06:25
  1. doğa

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