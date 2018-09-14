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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de.

14 Eylül 2018 Cuma 08:23
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan  Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü  Nizamettin Ekinci görevden alınarak yerine Bilal Durdalı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararında ise Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı  belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:23
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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