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Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk atandı- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman görevlerinden alındı- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Muammer Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Fatih Leblebici, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına Umut Gür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Kemal Varın Numanoğlu getirildi- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şeyh Abdurrahman Çelik görevden alınırken bu suretle boşalan Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya Taşkent atandı- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk'un görevden alındı, Çorum, Kilis, Kırklareli, Malatya ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine atama yapıldı- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin getirildi

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:30
Atama kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 24 ayrı atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Muammer Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Fatih Leblebici, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına Umut Gür, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Kemal Varın Numanoğlu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Çolak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına da Özgür Türk'ün atamaları yapıldı.

- Yüksek Hakem Kurulu üyeliklerine atama

Yüksek Hakem Kurulu asil ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asil üye olarak Uğur Kızılca, yedek üyeler olarak da Mevlüt Sadi Su ile Alaaddin Coşkun atandı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki atamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Çağıl Özge Gürgen, Fatih Burak İzci, Fatih Sütçü, Sinem Kaya, Embiya Yıldırım, Erhan Edis, Fevzi Yavuz, Mehmet Fatih Arslan, Nebile Aktaş, Ömer Bağrım Bayram, Pınar Çağlar, Ahmet Aykut Aktaş, Ahmet Şahin, Burcu Koçarslan, Cemal Ulusal, Cumhur Kutay Erbayat, Elif Körgüt, Hakan Doğan, Hasan Kuzey Ünüvar, Kadir Özçift, Kutluhan Ekici, Mehmet Melih Koçak, Melih Ünsal Kaya, Mesut Sayar, Nazlı Koca Yılmaz ve Zekeriya Sezgin Birsured'ın atamaları gerçekleştirildi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığındaki atamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şeyh Abdurrahman Çelik görevden alınırken bu suretle boşalan Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Dr. Hurşit Ziya Taşkent atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Veysel Kazan getirildi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sümeyra Şengül, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cuma Özdemir, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Veli Şen, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Çetin Şişman, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Zekeriya Bingöl'ün atanması kararlaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata'nın, Genel Müdür Yardımcılığına ise Erol Ökten'in ataması yapıldı.

- Tarım ve Orman Bakanlığındaki atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati Tulgar, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım ile Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş görevlerinden alındı.

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcıları Ali Karataş ve Mustafa Yıldırım da görevlerinden alınırken kurumda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa Çelik, I. Hukuk Müşavirliği'ne de Süleyman Okcu'nun ataması yapıldı.

- DHMİ ve DMO'daki atamalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin atandı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Yakup Tekin ve Selçuk Sevinç getirildi.

- TEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları görevlerinden alındı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Taşdemir, Mehmet Öztürk ve Şaban Fatih Gökkaya görevlerinden alındı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 06:30
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