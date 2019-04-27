0553 313 94 23

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba atandı

27 Nisan 2019 Cumartesi 02:55
Atama kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğüne Yahya Baba getirildi.

Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah Uzun, Mehmet Akif Memiş, Halil İbrahim Polat, Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Mahmut Eren Ünal atandı.

Ticaret Müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail Üsten, Şahin Karataş, Sevinç Gökhan Koşar, Yusuf Koçak, Abdurrahman Özcan, Esen Özden, Ferdi Sepetci, İlyas Balcı, Emir Mete Bayramoğlu, Ali Yılmaz, Ömer Ergin ve Engin Karip getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 02:55
  1. Resmi Gazete
  2. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye..
    2. "Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş..
    3. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK..
    4. Esenyurt’ta tahliye edilen vatandaşlar..
    5. Atama kararları Resmi Gazete'de
    6. "Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü..
    7. Aykut Kocaman'dan Galatasaray sözleri:..
    8. Liverpool'dan farklı tarife! 5-0
    9. Irak'ta, ABD'nin Bağdat..
    10. "Siyasette özgül ağırlığı en yüksek..
    11. Esenyurt'ta yolda ve bir binada..
    12. BM'den çok kritik uyarı: Durum kötüye..
    13. Kaza yapan araç bariyerin üzerinde..
    14. Reuters: Türkiye bir ABD konsolosluk..
    15. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    16. Esed Rejimi İdlib’e saldırdı: 5 sivil..
    17. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “25..
    18. Sakarya polisinden sahte deterjan..
    19. ABD'den Venezuela hamlesi! Tüm mal...
    20. Abdullah Avcı'yı kızdıran soru: Bunu..
    21. Esenyurt'ta caddede çatlaklar oluştu,..
    22. Esenyurt’ta evden çıkartılan..
    23. Maçın ardından
    24. Abdullah Avcı: "Son 4 maçı kazanırsak..
    25. Fas'ta 310 doktor istifa etti
    26. "Sokak sürpüntüsü" için flaş karar!..
    27. Kırıkkale’de şüpheli bavul alarmı
    28. Tekerlekli sandalye basketbolu: IWBF..
    29. Muğla'da cinsel taciz iddiası
    30. Otel saunasında çıkan yangın korkuttu
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır