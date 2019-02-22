0553 313 94 23

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Prof. Dr. Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı

22 Şubat 2019 Cuma 06:29
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Endonezya büyükelçiliğine atama

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 06:29
  1. Resmi Gazete
  2. atama kararı
  3. yayımlandı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kan donduran olay! Ayakları ve boğazından iple bağlı....
    1. Kan donduran olay! Ayakları ve..
    2. Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 ölü
    3. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    4. ABD'den flaş açıklama: 200 asker kalacak
    5. Hindistan Pakistan'a yolladığı suyu..
    6. Meteoroloji uyardı! Başlıyor...
    7. Erdoğan'dan "100. Yıl Kutlamaları"..
    8. Yok artık! Suçüstü yakalandı...
    9. ABD'nin 200 askeri bir süre daha..
    10. Venezuelalı muhalifler 'beyaz' giyecek
    11. 7.2 şiddetinde depremi atlattık!..
    12. "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı..
    13. Gece yarısı kan donduran olay...
    14. Atama kararları Resmi Gazete'de
    15. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    16. Atama kararları Resmi Gazete'de
    17. Meclis'te kabul edildi! Sıfırlanıyor
    18. Atama kararları Resmi Gazete’de..
    19. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Bilgin..
    20. Beyaz Saray'dan 'görüşme' açıklaması
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi