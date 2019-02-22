Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Prof. Dr. Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı22 Şubat 2019 Cuma 06:29
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.
AA'nın haberine göre; söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Endonezya büyükelçiliğine atama
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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