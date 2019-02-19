0553 313 94 23

Atama kararları Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı

19 Şubat 2019 Salı 01:31
Atama kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak busuretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 01:31
  1. atama
  2. atama kararları
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    1. Almanya'nın sapkın 'kadın imamı'..
    2. Atama kararları Resmi Gazete'de
    3. Borussia Dortmund, Nürnberg..
    4. Muğla'da maden sahasındaki heyelan
    5. Benfica ligde farklı kazandı
    6. Kahramanmaraş’ta yangında 2 aylık..
    7. Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölü
    8. Mısır’da intihar saldırısı: 2 ölü
    9. Eski Arjantin Devlet Başkanı..
    10. İmzalar atıldı: Pakistan ile Suudi..
    11. BBP Genel Merkezinden "istifa"..
    12. Ulusal Başkanlık Gününde Trump’a..
    13. Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın
    14. Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler"..
    15. Manchester United kupada çeyrek finalde
    16. Bartın’da iş kazası: 1 ölü
    17. Ardahan'daki kar yağışı ve tipi
    18. Mısır'da patlama: Ölü ve yaralılar var!
    19. Kahramanmaraş'ta ev yangınında 2 aylık..
    20. Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı..
    21. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5..
    22. Mescid-i Aksa nöbetine İsrailli..
    23. Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2019
    25. "Son yedi yılda bin Tunuslu terörist..
    26. 2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri
    27. Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması:..
    28. İsrail askerleri Gazze'de 7..
    29. Bolivya’da yolcu otobüsüyle kamyon..
    30. TBMM Başkanı Binali Yıldırım "veda..
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bakan Soylu: Frene basmayana bastırmasını biliriz
    Bakan Soylu: Frene basmayana bastırmasını biliriz