Atama kararları Resmi Gazete'de Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına ise Necati Yamaç atandı- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Metin Topcuoğlu getirildi

ANKARA (AA) - Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına Necati Yamaç, üyeliklerine ise İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı. Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararında ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu getirildi.

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