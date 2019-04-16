0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Atama kararı Resmi Gazete'de

TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Nisan 2019 Salı 02:25
Atama kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 02:25
  1. atama
  2. Orhan Kaldırım
  3. Resmi Gazete
  4. TEİAŞ
  5. Türkiye Elektrik İletim A.Ş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    1. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    2. Atama kararı Resmi Gazete'de
    3. Adana'da darp edilip eve kilitlenen..
    4. İmam nikahlı eşini önce darp etti..
    5. “Doğal gazda ABD ile iş birliği yapmak..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Çarpıcı video: Notre Dame..
    8. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Yemen'deki Sudan kuvvetleri ülkede..
    10. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    11. Kamyonetin çarptığı kadın hayatını..
    12. "Aşırı sağ partilerin yükselişi AB'yi..
    13. Otomobil 200 metre uçuruma uçtu 1 kişi..
    14. Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi..
    15. DEAŞ terör örgütünün sözde kendi adına..
    16. İtalya, 54 Hollandalı taraftarı sınır..
    17. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    18. Mescid-i Aksa'da korkutan yangın!
    19. Çavuşoğlu'ndan 'Notre Damme' açıklaması!
    20. Mescid-i Aksa'da güvenlik kabinindeki..
    21. İtalya ve Katar'dan Libya'da ateşkes..
    22. 17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini..
    23. Fransa’da “Notre Dame” yangını tüm..
    24. Real Madrid, Leganes'de berabere kaldı
    25. Paris'in 850 yıllık tarihi yanıyor
    26. Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren..
    27. Kaş’ta turizm haftası etkinlikleri..
    28. Devrilen tırın sürücüsü hayatını..
    29. Gürcistan'da "İnegöl'den..
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...