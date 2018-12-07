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Atalay ITUC Genel Konseyine asil üye seçildi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun en üst karar alma organı alan genel konseye asil üye olarak seçildi- ITUC’de 40 kişinin yer aldığı başkan yardımcılığı listesinde Türkiye’den Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanları da yer aldı

07 Aralık 2018 Cuma 18:12
Atalay ITUC Genel Konseyine asil üye seçildi

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplam 163 ülkedeki 331 ulusal konfederasyona üye 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Konseyine asil üye olarak seçildi.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, ITUC'nin 4. Dünya Kongresi 2-7 Aralık'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.

"Barış", "demokrasi" ve "haklar" konularının öne çıktığı kongrede Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun en üst karar alma organı olan genel konseye asil üye olarak seçildi.

Atalay, aynı zamanda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Türkiye’nin yer aldığı Asya Pasifik-Orta Doğu Bölgesinden Genel Konseye seçilenler şöyle:

"1- Ergün Atalay- Türkiye (Asil), Haider Rashid Touran-Ürdün (1. Yedek), Aesha Hamoudda- Filistin (2. Yedek).

2- Shaher Saed- Filistin (Asil), Merita Yegeni Yıldız- Türkiye (1. Yedek), Ali Ahmet Ali Bikhader- Yemen (2. Yedek).

3- Avital Shapira- İsrail (Asil), Moshe Friedman- İsrail (1. Yedek), Mahmut Arslan Türkiye (2. Yedek)."

132 ülke çalışanını temsil eden 1200 sendikacının katıldığı 4. Dünya Kongresi'nde genel sekreterlik için halihazırda bu görevi yürüten Sharan Burrow ve İtalyan Sendikacı Susanna Camusso yarıştı. Zorlu geçen seçimi Türk-İş'in de desteklediği Burrow kazandı.

Kongrede seçilen yeni genel konsey ilk toplantısını, dün gerçekleştirdi. Toplantıda ITUC Başkanlığına Nijeryalı Ayuba Wabba seçildi.

"Küresel dönüşüm, adil geçiş süreçleri ve eşitlik" konularının da tartışıldığı kongrede, konuşmacılar arasında Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Kopenhag Belediye Başkanı Frank Jensen ve Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder yer aldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:12
  1. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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