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Atalay: Haksızlıkları tamir ediyoruz

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet güçlerinin halkın huzuru ve mutluluğu için görev yaptığını ifade ederek, “Emniyet güçlerinin vatandaşa güçlük çıkardığı dönemler geçti

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Atalay: Haksızlıkları tamir ediyoruz

O, tek parti dönemindeydi, geçti o dönemler” dedi. Atalay, Kırşehir’in Akpınar ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği binaları ile Kırşehir’deki Polis Meslek Yüksekokulu’nun açılış törenlerine katıldı. Atalay, açılışlarda yaptığı konuşmada, hükümet konaklarının bir şehrin simgesi olduğunu belirterek, Bakanlığı döneminde ülkedeki bütün hükümet konaklarını elden geçirdiklerini bildirdi. Atalay, ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin kardeşliğinin çok önemli olduğunu bildirerek, “Ülkenin her köşesinde yaşayan insanlar arasında kardeşliği geliştirmek zorundayız. Ülkenin her köşesinde haksızlığa uğramış, kandırılmış insanlar olabilir. Biz bunları onararak, tamir ederek kazanmak zorundayız” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:02
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