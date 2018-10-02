Seri katil Atalay Filiz davasında son dakika gelişmesi Atalay Filiz deli raporu mu alacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki seri katil Atalay Filiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onanmıştı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme heyeti, Atalay Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi.

Üç kişiyi öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen Atalay Filiz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olamadığını ortaya koyacak.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki Atalay Filiz, İzmir'li ve Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseyi bitirdikten sonra 2006 yılında Fransa'ya giden Filiz, Paris'te beş yıllık biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü.

2011 yılında İsviçre'ye giden ve bir yıl boyunca orada yaşayan Filiz, 2012 yılında Ankara'daki bir üniversitede doktora yapmak için Türkiye'ye döndü. Bir yıl boyunca burada yaşayan katil zanlısı, Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova cinayetini işledikten sonra ortalıktan kayboldu. Seri katilin yaşam hikayesini anlatan Dexter dizisinin sıkı bir takipçisi olan Atalay Filiz, İzmir'e kaçmadan önce İstanbul Hadımköy'de bir depo içinde konteyner kiraladığı, burada kişisel eşyalarını depoladığı ortaya çıktı. Bu depo içerisinde takipçisi olduğu Dexter dizisinin ve izlediği filmlerin CD'leri ortaya çıktı.