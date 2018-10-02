THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Seri katil Atalay Filiz davasında son dakika gelişmesi Atalay Filiz deli raporu mu alacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki seri katil Atalay Filiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onanmıştı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme,Atalay Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi.

02 Ekim 2018 Salı 15:12
Seri katil Atalay Filiz davasında son dakika gelişmesi Atalay Filiz deli raporu mu alacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki seri katil Atalay Filiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onanmıştı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme heyeti, Atalay Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi.

Üç kişiyi öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen Atalay Filiz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olamadığını ortaya koyacak.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

27 Mayıs'ta Fatma Kayıkçı'yı öldüren, 2013 yılında da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetini işleyen 30 yaşındaki Atalay Filiz, İzmir'li ve Galatasaray Lisesi mezunudur. Liseyi bitirdikten sonra 2006 yılında Fransa'ya giden Filiz, Paris'te beş yıllık biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü.

2011 yılında İsviçre'ye giden ve bir yıl boyunca orada yaşayan Filiz, 2012 yılında Ankara'daki bir üniversitede doktora yapmak için Türkiye'ye döndü. Bir yıl boyunca burada yaşayan katil zanlısı, Göktuğ Demirarslan ve sevgilisi Elena Radchikova cinayetini işledikten sonra ortalıktan kayboldu. Seri katilin yaşam hikayesini anlatan Dexter dizisinin sıkı bir takipçisi olan Atalay Filiz, İzmir'e kaçmadan önce İstanbul Hadımköy'de bir depo içinde konteyner kiraladığı, burada kişisel eşyalarını depoladığı ortaya çıktı. Bu depo içerisinde takipçisi olduğu Dexter dizisinin ve izlediği filmlerin CD'leri ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:12
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. atalay filiz sondakika
  5. atalay filiz erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastenesi
  6. atalay filiz ceza ehliyet raporu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle devam ederse yok ederiz!
    1. ABD açık açık tehdit etti: Rusya böyle..
    2. Feribotta patlama! Yüzlerce kişi..
    3. Avrupa mahkemesinden flaş karar! Artık..
    4. Yaz saati kararı temsilcilerimizi..
    5. İngilizce'nin ve İngilizce..
    6. Makineyle beyniniz yıkanmasın!
    7. Alman Başbakan’ı dumura uğratan çıkış:..
    8. Kayyumlar yaptı, terör örgütü yıktı
    9. Öfke dişlerinizi öğütüp, bitiriyor
    10. Başkan Erdoğan Macaristan'a gidiyor
    11. Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
    12. Dönüş sürüyor! 73 bin kişi geldi
    13. İran'da 3 kişi idam edildi
    14. Abdullah Gül hakkındaki iddialara..
    15. Kelliği önleyen yağ asidi
    16. Orman aday olacak mı? Beşiktaş'tan..
    17. Balıkesir'de feci kaza! Yaralılar var
    18. Bisikletten düşmüştü! 13 yaşındaki..
    19. Yeteneğine fırsat tanıyın
    20. Rusya'dan kritik 'dolar' açıklaması!..
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım