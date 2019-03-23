Atalay: “Altay tankının hisselerinin yüzde 51’i Milli Savunma Bakanlığında olmalı”

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, “Altay tankının seri üretime geçmesi için yapılan anlaşmada hissenin yüzde 51’inin Milli Savunma Bakanlığında olması gerekiyor. Bizim talebimiz budur. Biz işçilerin ve Milli Savunma Bakanlığı personelinin haklarının korunmasını istiyoruz.” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Adana’da sendika ve oda temsilcileriyle bir araya geldi. Kentteki bir otelde konuşan Atalay, Altay tankının seri üretime geçmesi için yapılan sözleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunarak hissenin yüzde 51’inin Milli Savunma Bakanlığında olması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin yerli ve milli tanka ihtiyacı olduğuna değinen Atalay, “Sınır bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Altay tankına ihtiyacımız var. Tankın üretiminde hissesi olacak olan Katar’ın alması gereken hisse yüzde 49’dur. Altın hissenin bizde olması gerekiyor. Tankı kim üretecekse üretsin. Biz de kendi işimiz olan tank paletlerinin üretimine devam edelim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İşçimize hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Yetki bizde.” sözlerini hatırlatan Atalay, bu konuyla ilgili bir şartname görmek istediklerini belirterek, “Biz Milli Savunma Bakanlığı ile de görüştük. Hisselerin yüzde 51’inin Bakanlıkta, yetkinin Türkiye Cumhuriyeti’nde olmasını istiyoruz. Yabancı sermaye gelecekse gelsin. Ama işçilerin ve Milli Savunma Bakanlığı personelinin hakları korunsun.” dedi.