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Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi

Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar çiftçilerin sorunlarını dinlemek amacıyla köyleri gezdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi

Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar çiftçilerin sorunlarını dinlemek amacıyla köyleri gezdi.


Çiftçilerin sorunlarını dinlemek amacıyla yapılan köy ziyaretlerine Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevat Delil ve Çınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.


İlçeye bağlı Yuvacık, Şükürlü ve Başaklı mahalleleri ile ilçede bulunan pamuk fabrikasını ziyaret eden Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek burada ortaya çıkan fikir ve önerileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılmış olan Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesinde değerlendirmek üzere göndermelerini ve kendilerinin de bu fikir ve öneriler doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunacağını dile getirdi. İl Müdürü Atalar, “Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesiyle tüm vatandaşların ülke yönetimine fikir ve önerileriyle katkıda bulunacağını ve çiftçilerimizin de ülkesi için önemli fikir ve önerileri olduğunun bilincinde olarak bu program vesilesiyle bu projeyi de sizinle paylaşmak istedim. Tüm sorunlarda çitçimizin yanındayız ve onların destekçisiyiz, Diyarbakır’da tarımın gelişmesi için çiftçimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız” dedi.


Köylüler de ziyaretlerinden dolayı Atalar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
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