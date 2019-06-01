0553 313 94 23

Atakum’da zabıtadan bayram denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve imalathanelere ani denetim düzenledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
Atakum’da zabıtadan bayram denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve imalathanelere ani denetim düzenledi.


Ramazan Bayramı öncesinde Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Atakum’da faaliyet gösteren fırın ve imalathanelere ani denetimler gerçekleştirdi.


Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 ekibin gerçekleştirdiği ani denetimlerde iş yerleri titizlikle incelendi. Atakum’da binlerce kişiye hizmet veren işletmelerde ekipler, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu, hijyen, gramaj ve etiket kontrolü, ruhsat ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yaptı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, denetimler gerçekleştiği esnada işletmelerde olan vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite öğrencileri, köy köy gezip ’iyilik dağıttılar’
    1. Üniversite öğrencileri, köy köy gezip..
    2. Hangi benler zararlıdır?
    3. Kars’ta 186 polisleasayiş uygulaması..
    4. Kıssa’dan hisse... İmam Şâfiî’den..
    5. TFF Başkanlık seçimi oylaması sona..
    6. İstanbul'un plajları açılıyor
    7. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    8. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    9. Uyku apnesi trafik kazası yapma..
    10. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    11. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    12. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    13. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    14. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    15. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    16. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    19. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    20. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    21. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    22. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    23. Uçar’dan bayram mesajı
    24. Şehit ailesine vefa
    25. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    26. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    27. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    28. Hadislerde dua
    29. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    30. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti