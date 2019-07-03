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Atakum’da yabancı dilde tabelalara ruhsat yok

Atakum Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde yabancı dilde tabelalara yönelik mücadele başlattı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
Atakum’da yabancı dilde tabelalara ruhsat yok

Atakum Belediye Meclisi, ilçe sınırları içerisinde yabancı dilde tabelalara yönelik mücadele başlattı. Buna göre, mevcut tabelaların kaldırılması sağlanarak yabancı dilde tabelayla yeni açılacak iş yerlerine ruhsat verilmemesine kararı alındı.


Atakum Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Atakum Belediyesi Meclis Başkanvekili Zafer Çam başkanlığında gerçekleşti. Komisyonlardan havale edilen 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, maddelerin 3’ü oy birliği 1’i de oy çokluğu ile karara bağlandı.



Tabelalar kaldırılacak


Gündem maddeleri arasında yer alan, meclis üyelerinin bir önceki toplantıda verdikleri önergeyle gündeme eklenen yabancı dilde olan Arapça ve İngilizce yazılı tabelalar da görüşüldü. Buna göre, Atakum sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı dilde tabela, cam giydirme, tanıtım ve reklama yönelik görsellere müdahale ederek kaldırılmasının sağlanması, Atakum sınırları içerisinde açılacak iş yerleri için komisyon raporu sonucuna göre gerekli hassasiyetin gösterilerek ruhsat verilmemesi, haksız rekabete sebebiyet verecek ruhsatsız iş yerlerinin belediye yönetmeliklerine göre işleme tabi tutulması, ayrıca konuyla alakalı komisyon raporlarının dikkate alınarak uygulamaya geçirilmesi oy birliğiyle karar verildi.



18 ruhsatsız iş yeri


Bir diğer gündem maddesinde ise Atakum Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan yabancı uyruklu kişilerin Atakum sakinlerine vermiş oldukları fiziksel ve manevi rahatsızlıkla ilgili yapılabilecek kanuni düzenlemelerin belirlenmesi maksadıyla rapor meclise sunuldu. Raporda, yabancı uyruklu kişilerin Atakum ilçesinde 3’ü ruhsatlı, 18 adet de ruhsatsız iş yeri açtığı tespit edildiği ve ruhsatsız iş yerlerine yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.


CHP’li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Fikret Can Demir komisyon raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Raporu hazırlarken belediyemize yardımcı olabilecek, Atakum sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların da sorunlarını çözmeye yardımcı olmak amacıyla hem insani hem hukuki hem de gelen misafirlerimizi de incitmeyecek biçimde rapor hazırlamaya çalıştık. Hazırladığımız raporda meclisin kendi sınırlarında yapabileceği şeyler mevcut. Atakum sınırlarının yüzde 75’inin Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı içerisinde. Biz de Büyükşehir meclisimize tavsiye kararı yazarak, sorunlarımızı koordineli çözmek istedik. Raporumuzda herhangi zorlayıcı, baskıcı bir etken yoktur. Misafirlerimizin de onurunu kırmamak adına, sorunları engelleyici raporumuzu yazıp meclisimize sunduk. Katkı veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
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