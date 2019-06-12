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Atakum’da toplum sözleşme sevinci

Atakum Belediyesi ve Tüm-Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
Atakum’da toplum sözleşme sevinci

Atakum Belediyesi ve Tüm-Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında belediye bünyesindeki memurların yüzde 80 olan sosyal denge tazminatı yüzde 100’e çıkarıldı.


Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sözleşme töreninde konuşan Tüm-Bel-Sen Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, sendikaların emek örgütleri olduğunu belirterek, “Sendikalar emek, demokrasi ve barış örgütleridir. Siyasi partilerimiz de demokrasi örgütlerimizdir. Ülkenin refah seviyesinin artmasında sendikaların ve siyasetin emeği çok büyüktür” dedi.



“Yasanın bizi sınırlamadığı her alanda bizim her adımımız sizin lehinize olur”


Belediye çalışanlarına seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, “Beni siz, yerinize zaman zaman geçip oradan konuşuyormuş gibi anlayın. Biz belediye çalışanları olarak işin bu tarafına bakalım. Diğer tarafını hallederiz. Çok pazarlık konusu yapmayız. Sözleşmede sosyal haklarda bir takım hassasiyetlerimiz vardı. Önümüzdeki aylarda bu sözleşmeye bağlı kalmaksızın onları uygulayacağız zaten. Hiç tereddüdünüz olmasın. Yasanın bizi sınırlamadığı her alanda bizim her adımımız sizin lehinize olur. Orada kuşkunuz olmasın. Ben burada otururken hem siyasi kimliğimle hem belediye başkanı kimliğimle sizin siyasi eğiliminiz ile ilgili değilim. Demokrasiden, emekten yana olun. Bu hepimizin görevi. Başka tercihleri olan arkadaşlarım var. Bunu seçim döneminde çok hissettim. Şu andaki dönemde de hissediyorum. Orada değilim ben. ‘Bizden bekleneni yerine getireceğiz’ diyen insanların yanındayım ben. Siz onlardan olun. Olursa buradan başarı çıkar” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Deveci ve Yıldız, hazırlanan toplu sözleşmeye imza attı. Sözleşme töreninin sonunda Yıldız, Deveci’ye çiçek takdim etti. 2 yıl sürecek olan sözleşme kapsamında Belediye bünyesindeki 172 memurunun yüzde 80 olan sosyal denge tazminatı yüzde 100’e çıkarıldı. Ayrıca, memurlar birçok sosyal haklardan da faydalanabilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
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