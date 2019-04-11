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Atakum’da ilk meclis

Atakum Belediyesi 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 17:10
Atakum’da ilk meclis

Atakum Belediyesi 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Deveci, “Atakum’da tüm kesimleri kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilenecek” dedi.


Atakum Belediyesi 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda encümen ve komisyon üyeleri seçilirken, toplantıya 30 meclis üyesi katılım sağladı. Meclis toplantısında 8 gündem maddesi yer aldı. Köyden kente, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten Başkan Deveci, “Toplumu ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye karşıyız. Herkesle barışık bir şeklide çalışacağız” diye konuştu.



“Atakum kazanacak, yüzler gülecek”


Atakum’un ihtiyacı olan çok güzel projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “İş ve istihdam sağlayacak birçok projenin yanı sıra; eğitim, sosyal, kültür, sanat, sosyal, sportif ve mega yatırımlarla Atakum halkının yaşam standartlarını yükseltecek huzur ve refahını artıracak yatırımlarımızı halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



“Atakum’a çağ atlatacak projeler”


Atakum için iddialı projeleri sırasıyla hayata geçireceklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Aktif İstihdam Projesi, Meslek Edindirme Merkezleri, Atakum Huzurevi Projesi, Atakum Katı Atık Yönetimi, Atakum Atapark, Atakum Ünikent, Atakum İnavasyon Merkezi, Otoparklar, Atakum Kapalı Çarşı,Kapalı Modern Pazar, Kongre Merkezi, Kent Müzesi, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Atakum Konukevi, Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu, Kule Atakum, Akvaria Atakum, Kule Atakum, Yaşlılar Sosyal Merkezi, Kültür Sanat Projeleri, Çocuk ve Gençlik Belediye Meclisleri, Çağdaş Doğa İçi Eğitim Kurumları, Her Mahalleye Donanımlı Çocuk Kreşi, Atakum Yeşil Vadi Projesi, Atakum Trap-Skeet Atış Poligonunda,Atakum Kooperatifçilik Halk Yem Projesi, Köyüm Köylüm Projesi, Damızlık Jersey ve Halk Süt Projesi,Mobil Süt Sağım Ünitesi, Evcil Hayvan Misafirhanesi, Atakum Dönence, Sosyal Kart gibi sayısız nice projeyi ve dev yatırımları Atakum halkımızın hizmetine sunacağız. Kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak etkin yönetim sistemini şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı içinde gerçekleştireceğiz. Atakum kazanacak, Atakumlu kazanacak” ifadelerini kullandı.



Komisyonlar belirlendi


Atakum Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi’nde görev yapacak olan Başkan Vekilleri, Katip Üyeler, Encümen Üyeleri ile Denetim ve İhtisas Komisyonu Üyeleri de belirlendi. Buna göre, Atakum Belediye Meclisi’nde 1. Başkan Vekili Yunus Koloğlu (İYİ Parti), 2. Başkan Vekili Sefer Çam (CHP) olarak seçildi. Katip Üyeler Dilek Çınar (CHP) ve Özlem Danışman (İYİ Parti), Encümen Üyeleri ise Eray Ocak (CHP), Fikret Can Demir (İYİ Parti) ve Hasan İpek (CHP) olarak belirlendi. Ayrıca, Denetim Komisyonu ve İhtisas Komisyonları üyeleri de belirlendi. Denetim ve İhtisas Komisyonlarında yer alan İmar Komisyonuna, Sefer Çam (CHP), Hulusi Işıtan (CHP), Yunus Koloğlu (İYİ Parti), Turgay Albayrak (AK Parti) ve Sezgin Aydın (MHP) seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna, Necmi Yazıcı (CHP), Yusuf Erden (CHP), Özlem Danışman (İYİ Parti), Süleyman Sezen (AK Parti) ve Murat Talu (MHP); Hukuk Komisyonuna, Fikret Candemir (İYİ Parti), Ümit Bektaş (CHP), Dilek Çınar (CHP), Sezai Erbil (AK Parti) ve Nail Yazgan (MHP) seçildi. Kadın Hakları ve Sosyal İşler Komisyonuna, Dilek Çınar (CHP), Özlem Danışman (İYİ Parti), Füsun Uzun (İYİ Parti), Sevim Özil (AK Parti) ve Uğur Özel (MHP); Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonuna, Şefaattin Sağdıç (CHP), Abdurrahman Acat (CHP), Mehmet Aydın (İYİ Parti), Hakan Yaman (AK Parti) ve Uğur Özel (MHP) seçildi. Son olarak Çevre ve Sağlık Komisyonuna ise Yusuf Erden (CHP), Ümit Bektaş (CHP), Mehmet Aydın (İYİ Parti), Asım Sümer (AK Parti) ve Adem Şenol (MHP) seçildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:10
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