Atakum’da hızlı çözüm

Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi bünyesinde çalışan profesyonel ekiple vatandaşları belediye içerisinde kapı kapı dolaştırmadan sorunları çözüyor.

Atakum Belediyesi bünyesinde vatandaşlara etkin hizmet sunabilmek ve sorunlara en hızlı biçimde müdahale edebilmek amacıyla faaliyet gösteren Çözüm Merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi her gün Atakum Belediyesinin giriş katında profesyonel bir ekip tarafından karşılanan ve talepleri dinlenen vatandaşların tüm işlemleri anında ilgili birimlere aktarılıyor. Tüm istek, şikayet ve sorunların kayıt altına alındığı merkezden günde yüzlerce vatandaş faydalanıyor.

Sosyal medyadan çözüm

Atakum Belediyesi girişinde yüz yüze iletişimin dışında telefonla ve online olarak da vatandaşlar anında belediye birimlerine ulaşabiliyor. 444 40 55 numaralı telefondan ve Atakum Belediyesinin sosyal medyadaki resmi hesaplarından taleplerini ve düşüncelerini ileten vatandaşlara anında geriye dönüş sağlanıyor. Hızlı ve etkili bir iletişim için vatandaşların mesajlarını değerlendiren ekipler, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayıp vatandaşların belediye binasına gelmesine gerek kalmadan sorunları çözülüyor.