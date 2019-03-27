0553 313 94 23

Atakum’da çarşı cadde ve meydan açılışı

Samsun’un Atakum ilçesinde yapımı tamamlanan “Lozan Çarşı Cadde” ve “Kent Meydanı” projelerinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ile birlikte gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’da değişim ve gelişim, Zihni Şahin ile birlikte devam edecek” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:45
Atakum’da çarşı cadde ve meydan açılışı

Samsun’un Atakum ilçesinde yapımı tamamlanan “Lozan Çarşı Cadde” ve “Kent Meydanı” projelerinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ile birlikte gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’da değişim ve gelişim, Zihni Şahin ile birlikte devam edecek” dedi.


Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Lozan Çarşı Cadde ve Atakum Kent Meydanı projeleri, gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı. Lozan Caddesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eski AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Mehmet Kurt, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Atakum’da değişim ve gelişim sürecek”


Atakum ilçesinde, AK belediyecilik anlayışının en güzel örnekleriyle dolu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “55 proje hedefiyle çıktığımız bu yolda 87 proje hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda ilçemizdeki eksiklerin giderilmesini ve bir gelişim süreci yaşanmasını kendimize öncelik edindik. Şimdi de bu eksiklerden ikisini tamamlayarak hizmete açıyoruz. Atakum ilçesinin artık bir kent meydanı ve prestijli bir çarşı caddesi var. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de bu hizmetler artarak devam edecek. Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı olan Zihni Şahin, siz değerli vatandaşlarımızın destekleriyle seçimi kazanacak ve Atakum ilçesindeki değişim ve gelişim sürecini devam ettirecektir. Türkiye’de artık AK Belediyecilik anlayışı var. Bu anlayışın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.



Şahin’den Taşçı’ya teşekkür


Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya Atakum’a kazandırdığı projelerden dolayı teşekkür ederek, “Biz biriz, birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz de hep sürecek. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bizim için değerli bir isimdir. Genç yaşı ve belediye başkanlığı dönemindeki başarıları, onu siyasette daha güzel yerlere taşıyacaktır. Biz de siz değerli hemşehrilerimizin desteği ile görevi devraldığımızda, hizmet aşkı ve heyecanı ile çalışmalara devam edeceğiz. Atakum ilçesindeki değişimin ve gelişimin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Atakum ilçesi, her alanda Türkiye’nin yıldızı haline gelecek. Birbirinden önemli projelerimizle geliyoruz” diye konuştu.



Oda başkanlarından tam destek


Başkan Taşçı ve Başkan Şahin, konuşmalarının ardından her iki projenin de açılışını birlikte gerçekleştirdi. Başkanlara, kurdele kesiminde Samsun 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adnan Konaş, Yabancılar Pazarı Odası Başkanı Olcay İnanç, Samsun Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık ve Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Açılış töreninde ayrıca, Lozan Çarşı Cadde esnafı adına, Ersu Malkoç tarafından Başkan Taşçı’ya teşekkür plaketi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:45
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler yükseliyor
    1. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    2. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    3. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    4. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    5. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    6. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    7. Teröristler köşeye sıkıştı!
    8. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    9. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    10. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. e-YDS başvuruları başladı
    13. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    15. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    16. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    17. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    18. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    19. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    20. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    21. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    22. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    23. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    24. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    25. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    26. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    27. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    28. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    29. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    30. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!