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Atakum’da camiler bayrama hazırlandı

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde bayram temizliği gerçekleştirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
Atakum’da camiler bayrama hazırlandı

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde bayram temizliği gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın sabah namazı için ziyaret edeceği camilerde temizlik yapılmasının yanı sıra gül suyu da döküldü.


Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan camilerde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Rutin temizliğin yanı sıra özel günlerde de temizlik ve hijyen çalışması yapan belediye ekipleri binlerce vatandaşın bayram namazı kılacağı camilerde titizlikle temizlik gerçekleştirdi.



Gül suyu döküldü


Cami avlularının özenle temizlenmesinin yanı sıra cami içlerinde de hijyen çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları akşama kadar devam ederken, Atakum ilçesinde bütün camiler temizlenerek bayram sabahına hazırlandı. Temizliğin yanı sıra camilere aynı zamanda gül suyu da sıkılarak vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri amaçlandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:21
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