Atakum’da 5 yıllık gönül belediyeciliği

’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle gerçekleştirdikleri programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi olarak düzenledikleri kurslarda, 5 yılda 5 bin 500 kadının meslek sahibi olduğunu kaydetti.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından, 8 Mart Dünya KAdfınlar Günü nedeniyle düzenlenen , ’Esma-ül Hüsna’ sergisi ve yemek programı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, STK temsilcileri, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve AKSEM’de kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Atakum Belediyesi olarak 5 yıllık görev süreçleri boyunca gönüllere dokunduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gönül birlikteliğiyle, 5 yıllık görev sürecimizde birbirinden güzel işler başardığımız Atakumlu kadınlarımız, STK temsilcilerimiz, kursiyerlerimiz ve hocalarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Göreve geldiğimizde 400 olan kadın kursiyer sayısını, 5 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz meslek edindirme kurslarıyla 5 bin 500’e yükselttik. Görev sürecimiz boyunca Atakum’da kadınlar ve dezavantajlı gruplar her zaman öncelikli oldu. Bu anlamda, Samsun’un tek Kadın ve Aile Müdürlüğünü belediyemizde faaliyete geçirdik. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkeziyle dezavantajlı kadınlarımızın her sorunuyla yakından ilgilendik. Bu anlamda Atakumlu hemşehrilerimizle, gönül birlikteliğiyle hayata geçirdiğimiz birbirinden anlamlı ve örnek alınan projelerle, dolu dolu geçirdiğimiz bir 5 yıl var. Bu vesileyle, başta eşim Fatma Taşçı olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı ise, "Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezimiz bünyesinde çok büyük ve önemli işlere imza attık. Çok güzel bir gönüllü ekibiyle çalıştık. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak bizleri yürekten destekleyen dostlarımızla bir araya gelmek için bu programı düzenledik. 5 yıl boyunca birçok yüreğe dokunmaya çalıştık. Fakat biz, en çok kadınlarımızın ve annelerimizin elini tutarak onları desteklemeyi amaçladık. Annelerimizin, kadınlarımın yanında olmak istedik. 5 yılda üreten ve fedakar kadınlarımızla gönül birlikteliği kurduk. Bu süreçte, kadınlarımızla ilgili projelerde, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanında yer aldım. Kadınlarımıza rol model olduk. Bizler mutlu toplum hayaliyle yola çıktık. Projelerimizin hiç biri fotoğraf projesi olmadı. Hepsi özenilen ve imrenilen projelerdi. Bize destek veren tüm gönüllülerimize, dostlarımıza ve Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.