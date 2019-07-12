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Atakum’da 18 ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçakla mücadele kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yabancı uyruklu şahıslar tarafından ruhsatsız olarak açılan ve faaliyetlerini sürdüren 18 iş yerini süresiz olarak mühürledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
Atakum’da 18 ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçakla mücadele kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yabancı uyruklu şahıslar tarafından ruhsatsız olarak açılan ve faaliyetlerini sürdüren 18 iş yerini süresiz olarak mühürledi.


Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimler sonucunda Atakum’da ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce tebligat yapılan noktalara tek tek giderek işlem gerçekleştiren ekipler, ruhsatsız 18 iş yerinin tabelalarını ve etiketlerini söktükten sonra süresiz olarak mühürledi.



Mücadele devam edecek


Sabah saatlerinde başlayan mühürleme işlemleri kapsamında yabancı uyruklular tarafından açılan emlak ofisi, 2. el eşya dükkanı, berber, bilet satış noktası, döviz bürosu, pide ve kebap salonu, fırın gibi işletmeler ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada Atakum’da kaçak iş yerleriyle mücadelenin durmaksızın devam edeceği, rutin kontrollerin yanı sıra ani denetimlerle de ruhsatsız, yönetmeliğe aykırı işletmelerle ilgili gerekli idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
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