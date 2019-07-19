Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Atakum ilçesinde yapmayı planladığı 4 bin kişilik öğrenci yurdunun proje çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Samsun’da toplam 13 projesi bulunuyor. 423 milyon 581 bin TL tutarındaki projelerin yüzde 56’sı tamamlandı. 13 projeden 4’ü tamamlandı, 5’i devam ediyor, 3’ü ihale aşamasında, 1 projeye ise başlanamadı.

Projelerden 3 milyon 579 bin TL proje bedelli Asarcık Gençlik Merkezi işi, 1 milyon 726 bin TL proje bedelli Canik soyunma odaları işi, 5 milyon 990 bin TL proje bedelli Samsun 19 Mayıs Stadı reklam panoları, otomatik drenaj-çim havalandırma sistemleri ve bakım-onarım işi ile 6 milyon 703 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Yarı Olimpik Yüzme Havuzu işi tamamlandı.

359 bin TL proje bedelli Samsun Tekkeköy Yeni 19 Mayıs Stadyumuna 8 aylık çim bakım-onarım işinin yüzde 20’si, 7 milyon 221 bin TL proje bedelli Terme Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ikmal işinin yüzde 55’i tamamlandı. 13 milyon 272 bin TL’lik Alaçam 250 kişilik yurt işinin yüzde 15’i tamamlandı. 22 milyon 420 bin TL proje bedelli Çarşamba 500 kişilik yurt projesinin ise yüzde 1’i tamamlandı. Kavak’ta yapımı devam eden 13 milyon 476 bin TL proje bedelli 250 kişilik yurt işinin de yüzde 19’u tamamlandı.

Tekkeköy’e yapılacak 400 kişilik yurt, Terme’ye yapılacak 250 kişilik yurt ve Atakum’a yapılacak 4 bin kişilik yurt için proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.

Vezirköprü’ye yapılması planlanan 30 milyon 578 bin TL proje bedelli genel müdürlük projesi olan kamp eğitim merkezi işi, firma işi süresi içinde devam ettirmediği için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.