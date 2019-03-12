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Atakum’a 3,5 milyon liralık köprü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakumluların yıllardır talep ettiği köprünün yapımı için kolları sıvadı.

12 Mart 2019 Salı 14:17
Atakum’a 3,5 milyon liralık köprü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakumluların yıllardır talep ettiği köprünün yapımı için kolları sıvadı. Alanlı Deresi üzerinde 3,5 milyon liraya mal olacak köprü caddeleri ve bulvarları birbirine bağlayacak.

 

Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de halkın uzun yıllardır yapılması için talepte bulunduğu Alanlı Deresi üzerindeki köprünün inşaatı nihayet gerçekleştiriliyor. Geçen günlerde bölgeye yaptığı ziyarette halkın bu yöndeki talebini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, köprünün yapılması için gerekli talimatları verdi. İhalesi yapılan ve 3,5 milyon liraya mal olacak köprü, caddeleri ve bulvarları birbirine bağlayacak.



Vatandaşlar istedi, Başkan Şahin harekete geçti

 

Geçen günlerde Yeni Mahalle’de, Çağdaşkent Sitesi’nde başta olmak üzere bir dizi halk buluşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, halkın, 19 Mayıs Bulvarı üzerine köprü yapılması talebiyle karşılaştı. Alanlı Deresi’nin, 19 Mayıs Bulvarı’nın diğer caddelere ve bulvarlara bağlantısını kestiğini belirten vatandaşlar, "Yıllardır bu noktaya bir köprü yapılması talebimizin artık yerine getirilmesini istiyoruz" dediler.



Alanlı Deresi üzerine inşaat başlıyor

 

Bunun üzerine harekete geçen Başkan Zihni Şahin, Fen İşleri Dairesine köprünün yapılması yönünde talimat verdi. Fen İşleri Dairesi, 19 Mayıs Bulvarı 3417’nci Sokak’ta Alanlı Deresi’nin üzerine yapılacak köprünün ihalesini 6 Mart’ta gerçekleştirdi. 20 metre açıklıkta 2X12 metre genişlikte yapılacak olan köprünün inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak.



6 ayda bitecek, 3,5 milyon liraya mal olacak

 

Yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanan köprünün 3,5 milyon liraya mal olacağını açıklayan Başkan Zihni Şahin, "Alanlı Deresi geçişine yapacağımız bu köprü ile 19 Mayıs Bulvarı, Aydınlık, Enes, Vatan ve Ali Gaffar Okkan Caddesi ile Cağaloğlu Bulvarı birbirine bağlanacak. Yeni köprü, bölgede ulaşıma büyük katkı sağlayacak ve trafiği de rahatlatacak. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

 

Yeni Mahalle sakinlerinin ve bölgeye yolu düşen birçok vatandaşın uzun yıllardır dillendirdiği ve beklenti içerisinde olduğu bir taleplerini yerine getiriyor olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak daima halkımızın hizmetinde olduk. Allah nasip ederse, 1 Nisan’dan itibaren Atakum Belediyesi olarak da kıymetli Atakumluların hizmetinde olacağız. Atakumlulara, bu güzel ilçeye gece gündüz hizmet etmek için kolları sıvadık" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:17
  1. Samsun
  2. Aydın
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