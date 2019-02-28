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Atakum Kaymakamı Nazlı’dan öğrencilere ’cep telefonu’ uyarısı

Samsun’da Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ziyaret ettiği ilkokulda çocuklara ’cep telefonu’ uyarılarında bulunarak, "Bol bol kitap okuyun" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:36
Atakum Kaymakamı Nazlı’dan öğrencilere ’cep telefonu’ uyarısı

Samsun’da Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ziyaret ettiği ilkokulda çocuklara ’cep telefonu’ uyarılarında bulunarak, "Bol bol kitap okuyun" dedi.


Samsun’un Atakum ilçesinde Kaymakam Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile birlikte Milli Eğitim Vakfı İlkokulunu ziyaret etti. Kaymakam Nazlı, çocuklara özellikle ’cep telefonu kullanımı’ konusunda uyarılarda bulundu.


Kaymakam Namık Kemal Nazlı, ziyaret ettiği okulda sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti. Okulda enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilen ’enerji dedektifi’ uygulamasını öven Kaymakam Nazlı, "Okulun her sınıfında enerji dedektifi bulunuyor. Bu öğrencimiz muslukları kapatıyor, boş yere yanan lambaları söndürüyor. Uygulamanın başarıyla yürütüldüğünü görmek beni mutlu etti" diye konuştu.



“Elinizde telefon değil kitap olsun”


Kaymakam Nazlı, girdiği bir sınıfta ise öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı. Kaymakam Nazlı, "Sizlerin bu yaşta en önemli göreviniz derslerinize çok çalışmak ve bol bol kitap okumak olmalıdır. Cep telefonu gibi artık son derece yaygın kullanımlar sizlere zarar verebilir. Mümkün olmadıkça cep telefonundan uzak durun, bunun yerine bol bol kitap okuyun. Elinizde cep telefonları değil kitaplar olsun" şeklinde onuştu.


Ziyaret ettiği bir sınıfta bir öğrencinin, "Bir ilçeyi yönetmek zor mu?" sorusunu cevaplayan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, "Elbette zor tarafları da var ancak insanlarımıza, bulunduğumuz şehre hizmet ediyor olmanın mutluluğu bambaşka. Hele de Atakum gibi çok güzel bir ilçeyi yönetmek ayrı bir keyif" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:36
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